На мосту Метро продолжаются противоаварийные работы — Кличко раскрыл детали и показал фото

Специалисты устанавливают временные металлические поддерживающие конструкции в прогонах сооружения.

У Киева на мосту Метро продолжаются противоаварийные работы, начавшиеся в конце августа. Сейчас это один из этапов работ по реставрации объекта. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, специалисты устанавливают временные металлические поддерживающие конструкции в прогонах сооружения, что обеспечит безопасную эксплуатацию моста без его закрытия до начала реставрации.

«Проходят подготовительные работы по устройству выкаточных пирсов и подкрановых эстакад. Это позволит выполнять основные работы по монтажу металлических элементов поддерживающих конструкций, устройству ледорезов для обеспечения ледохода. Приступили к вибропогружениям свай в русле реки Днепр – для устройства поддерживающих конструкций моста», - сказал он.

Также Кличко добавил, что мост Метро работает в ограниченном режиме по грузоподъемности. При выполнении противоаварийных работ движение авто и поездов метрополитена сооружением сохранено – между правым и левым берегами Днепра. Также обеспечено судоходство.

Ранее в метрополитене ответили, могут ли закрыть на ремонт мост Метро в Киеве.

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