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На мосту Метро тривають протиаварійні роботи — Кличко розкрив деталі та показав фото

14:49, 14 листопада 2024
Наразі фахівці встановлюють тимчасові металеві підтримувальні конструкції у прогонах споруди.
На мосту Метро тривають протиаварійні роботи — Кличко розкрив деталі та показав фото
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У Києва на мосту Метро тривають протиаварійні роботи, що розпочали наприкінці серпня. Зараз це один з етапів робіт із реставрації об'єкта. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, наразі фахівці встановлюють тимчасові металеві підтримувальні конструкції у прогонах споруди, що забезпечить безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку реставрації.

«Відбуваються підготовчі роботи з влаштування викаточних пірсів та підкранових естакад. Це дасть можливість виконувати основні роботи з монтажу металевих елементів підтримувальних конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу. Розпочали віброзанурення паль у руслі річки Дніпро – для влаштування підтримувальних конструкцій мосту», - сказав він.

Також Кличко додав, що міст Метро працює в обмеженому режимі щодо вантажопідйомності. На час виконання протиаварійних робіт рух авто та поїздів метрополітену спорудою збережений – між правим та лівим берегами Дніпра. Також забезпечене судноплавство.

Раніше у метрополітені відповіли, чи можуть закрити на ремонт міст Метро у Києві.

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Київ Віталій Кличко

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