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Киевлянка Мария Мельниченко стала «Мисс Украина 2024»

12:10, 6 декабря 2024
20-летняя Мария Мельниченко представит Украину на международном уровне.
Киевлянка Мария Мельниченко стала «Мисс Украина 2024»
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В Киеве впервые с начала полномасштабной войны провели вживую конкурс красоты «Мисс Украина 2024». Главную корону получила 20-летняя Мария Мельниченко, которая в следующем году представит Украину на международной арене, пишет Obozrevatel.

«Мое сердце переполнено эмоциями: гордостью, благодарностью и трепетным волнением перед будущим. Этот титул для меня не только о красоте, а о возможности говорить о моей стране, рассказывать миру о ее силе и несокрушимости, - написала победительница на своей Instagram-странице, - Этот день - только начало. Впереди новые вызовы и миссия представлять Украину на мировой арене. Я обещаю работать упорно, чтобы оправдать ваше доверие», - поделилась Мария на своей Instagram-странице.

Мария Мельниченко - студентка четвертого курса Государственного налогового университета, где изучает финансы. Она совмещает учебу с моделингом, занимается спортом и в течение 10 лет осваивала бально-спортивные танцы. Также девушка увлекается катанием на лыжах и сноуборде.

Кроме творческих и спортивных достижений, Мария активно поддерживает благотворительные инициативы и военные сборы, демонстрируя свою социальную ответственность.

В нынешнем национальном этапе приняли участие 18 участниц, которые соревновались в четырех тематических выходах:

  • «Перфоманс на воде»;
  • «Гончарная вселенная»;
  • «Свет и технологии»;
  • «Зеркальный финал».

В конце шоу корону победительнице вручила «Мисс Украина 2022» София Шамия.

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Киев конкурс

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