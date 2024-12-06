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Киянка Марія Мельниченко стала «Міс Україна 2024»

12:10, 6 грудня 2024
20-річна Марія Мельниченко представить Україну на міжнародному рівні.
Киянка Марія Мельниченко стала «Міс Україна 2024»
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У Києві вперше з початку повномасштабної війни провели наживо конкурс краси «Міс Україна 2024». Головну корону здобула 20-річна Марія Мельниченко, яка наступного року представить Україну на міжнародній арені, пише Obozrevatel.

«Моє серце переповнене емоціями: гордістю, вдячністю і трепетним хвилюванням перед майбутнім. Цей титул для мене не тільки про красу, а про можливість говорити про мою країну, розповідати світу про її силу та незламність, – написала переможниця на своїй Instagram-сторінці. – Цей день – лише початок. Попереду нові виклики й місія представляти Україну на світовій арені. Я обіцяю працювати наполегливо, щоб виправдати вашу довіру», – поділилася Марія на своїй Instagram-сторінці.

Марія Мельниченко – студентка четвертого курсу Державного податкового університету, де вивчає фінанси. Вона поєднує навчання з моделінгом, займається спортом і протягом 10 років освоювала бально-спортивні танці. Також дівчина захоплюється катанням на лижах і сноуборді.

Окрім творчих і спортивних досягнень, Марія активно підтримує благодійні ініціативи та військові збори, демонструючи свою соціальну відповідальність.

У цьогорічному національному етапі взяли участь 18 учасниць, які змагалися у чотирьох тематичних виходах:

  • «Перфоманс на воді»;
  • «Гончарний всесвіт»;
  • «Світло і технології»;
  • «Дзеркальний фінал».

Наприкінці шоу корону переможниці вручила «Міс Україна 2022» Софія Шамія.

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