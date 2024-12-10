Кабмин назначил Владимира Михеева временным главой Госкосмоса

Также Правительство уволило Владимира Беня с должности первого заместителя главы космического агентства.

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Правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственного космического агентства на Владимира Михеева.

Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В то же время Кабмин уволил Владимира Беня с должности первого заместителя главы Государственного космического агентства Украины.

Кроме того, правительство согласовало назначение Владимира Птышника главой Берестинской районной государственной администрации Харьковской области, а также Кристины Торган – заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

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