Кабмин назначил Владимира Михеева временным главой Госкосмоса

Правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственного космического агентства на Владимира Михеева.
Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В то же время Кабмин уволил Владимира Беня с должности первого заместителя главы Государственного космического агентства Украины.
Кроме того, правительство согласовало назначение Владимира Птышника главой Берестинской районной государственной администрации Харьковской области, а также Кристины Торган – заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
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