Кабмін призначив Володимира Міхеєва тимчасовим очільником Держкосмосу

Також Уряд звільнив Володимира Беня з посади першого заступника голови космічного агентства.

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Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного космічного агентства на Володимира Міхеєва.

Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас Кабмін звільнив Володимира Беня з посади першого заступника голови Державного космічного агентства України.

Крім того, Уряд погодив призначення Володимира Птишника головою Берестинської районної державної адміністрації Харківської області, а також Крістіни Торган – заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

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