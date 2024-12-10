Практика судів
  1. В Україні

Кабмін призначив Володимира Міхеєва тимчасовим очільником Держкосмосу

14:43, 10 грудня 2024
Також Уряд звільнив Володимира Беня з посади першого заступника голови космічного агентства.
Кабмін призначив Володимира Міхеєва тимчасовим очільником Держкосмосу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного космічного агентства на Володимира Міхеєва.

Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас Кабмін звільнив Володимира Беня з посади першого заступника голови Державного космічного агентства України.

Крім того, Уряд погодив призначення Володимира Птишника головою Берестинської районної державної адміністрації Харківської області, а також Крістіни Торган – заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України звільнення призначення космос

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основні події конкурсів на посади суддів апеляційних судів та ВАКС відбудуться у 2025 році – ВККС

IQ-тест, практичні завдання та співбесіди очікують кандидатів на посади суддів апеляцій та ВАКС наприкінці цього року та у 2025 році.

Невластиві медикам функції передадуть соціальним та освітнім органам – законопроект про реформу МСЕК рекомендували до прийняття в цілому

Комітет пропонує доручити Кабміну за пів року розробити закон, який перекладе всі невластиві медицині функції на інші органи – соціальні та освітні.

Некоректне з точки зору лінгвістики формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що апеляційний суд не звернув уваги на те, що некоректне, з точки зору лінгвістики, формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права особи.

Бажаючих здійснювати правосуддя у прифронтових судах практично немає – ВККС

У ВККС розмірковують, як зробити суди, наближені до районів бойових дій, привабливими для суддів та кандидатів на посади суддів.

Верховний Суд пояснив, чи віднесені до компетенції судів спори щодо набуття і припинення членства у громадській організації

Принцип самоврядності громадської організації не має абсолютного характеру та передбачає можливість втручання у її організаційну діяльність, якщо таке втручання відповідає чинному законодавству, що є особливо актуальним для ГО, які володіють фактично монопольним статусом у певній сфері соціального, економічного чи культурного життя суспільства.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України