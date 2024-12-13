На Харьковщине задержаны дети, которые под видом квестов собирали информацию для российских спецслужб

Несовершеннолетние, работавшие на российские спецслужбы, задержаны во время съемки объектов украинской ПВО.

Фото: Национальная полиция Украины

Полиция совместно с СБУ разоблачили группу несовершеннолетних, которые, работая под видом квест-игры, собирали разведывательную информацию для российских спецслужб. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Дети получали задания от кураторов из России через Telegram-каналы, которые заключались в фотографировании и видеосъемке стратегических объектов, в частности объектов украинской ПВО, а также в детальном описании окружающей местности. Информацию они отправляли через анонимные чаты к координаторам из ФСБ РФ.

Задержание произошло, когда подростки находились рядом со стратегическими объектами Харьковщины. После проведения расследования стало известно, что им было поручено корректировка ударов и поджогов на территории области.

Один из активных участников группы задержан, ему предъявлено подозрение по части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение. Остальные участники также могут быть привлечены к ответственности за участие во враждебной деятельности.

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