На Харківщині затримано дітей, які під виглядом квестів збирали інформацію для російських спецслужб

Неповнолітні, що працювали на російські спецслужби, затримані під час зйомки об'єктів української ППО.

Фото: Національна поліція України

Поліція спільно з СБУ викрили групу неповнолітніх, які, працюючи під виглядом квест-гри, збирали розвідувальну інформацію для російських спецслужб. Про це повідомила Національна поліція України.

Діти отримували завдання від кураторів з Росії через Telegram-канали, які полягали в фотографуванні та відеозйомці стратегічних об'єктів, зокрема об'єктів української ППО, а також у детальному описі довколишньої місцевості. Інформацію вони відправляли через анонімні чати до координаторів з ФСБ РФ.

Затримання відбулося, коли підлітки знаходилися поруч зі стратегічними об'єктами Харківщини. Після проведення розслідування стало відомо, що їм було доручено коригування ударів та підпалів на території області.

Один із активних учасників групи затриманий, йому пред'явлено підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Решта учасників також можуть бути притягнуті до відповідальності за участь у ворожій діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.