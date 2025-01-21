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170 тысяч долларов взятки за закрытие производства — дело прокурора ОГП передали в суд

18:45, 21 января 2025
Будут судить прокурора, разоблаченного на получении $170 000 за принятие решения о закрытии уголовного производства и снятии ареста с имущества.
170 тысяч долларов взятки за закрытие производства — дело прокурора ОГП передали в суд
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В суд направлено дело по обвинению прокурора Офиса Генпрокурора в получении неправомерной выгоды в размере 170 тысяч долларов. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В частности, прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению прокурора ОГП, разоблаченного в июле 2024 года на получении 170 тысяч долларов.

Как установило следствие, обвиняемый через посредника получил от предпринимателя взятку за закрытие уголовного производства по незаконному отчуждению должностными лицами имущества в пользу частного общества, а также снятие ареста с имущества.

В июле 2024 года НАБУ и САП разоблачили прокурора и сообщили ему о подозрении.

На сегодняшний день обвинительный акт по ч. 4 ст. 368 УК Украины направлено в ВАКС для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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