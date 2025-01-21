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170 тисяч доларів хабаря за закриття провадження — справу прокурора ОГП передали до суду

18:45, 21 січня 2025
Судитимуть прокурора, якого викрили на одержанні $170 000 за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна.
170 тисяч доларів хабаря за закриття провадження — справу прокурора ОГП передали до суду
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До суду скеровано справу за обвинуваченням прокурора Офісу Генпрокурора в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тисяч доларів. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зокрема, прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням прокурора ОГП, якого в липні 2024 року викрили на одержанні 170 тисяч доларів.

Як встановило слідство, обвинувачений через посередника одержав від підприємця хабар за закриття кримінального провадження щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства, а також зняття арешту з майна.

У липні 2024 року НАБУ та САП викрили прокурора та повідомили йому про підозру.

На сьогодні обвинувальний акт за ч. 4 ст. 368 КК України направлено до ВАКС для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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