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Санкции СНБО — в Офисе Генпрокурора рассказали, какие дела расследуют против Порошенко, Медведчука, Коломойского, Боголюбова и Жеваго

14:40, 14 февраля 2025
Им инкриминируют государственное предательство, финансовые махинации, пособничество терроризма.
Санкции СНБО — в Офисе Генпрокурора рассказали, какие дела расследуют против Порошенко, Медведчука, Коломойского, Боголюбова и Жеваго
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Виктора Медведчука и Геннадия Боголюбова.

Каждый из этих пяти человек привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в Офисе Генерального прокуратура.

В частности, дела касаются государственной измены, хищения средств и других тяжких преступлений на миллиарды гривен.

По данным ОГП, в декабре 2021 года пятому президенту Украины (речь идет о Петре Порошенко) было сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействия деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 8 ст. 1 ст. 1 ст. 1 ст. 1 ст. 12 ч. 2 ст. 8 ст. 1 ст. 12 ч. 2 ст. 2 ст. 1 ст. 12).

В ОГП добавили, что в этом самом уголовном производстве в совершении этих преступлений ранее было сообщено о подозрении экслидеру запрещенной политической партии "ОПЗЖ".

Их подозревают в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года "в сговоре с другими лицами, а также представителями высшего политического руководства РФ" вроде бы "способствовали террористическим организациям "ЛНР/ДНР" в получении сверхприбылей в размере более 3 млрд грн, от организованных ими поставок угля.

В Офисе Генпрокурора говорят, что "эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от РФ и укрепили финансовую состоятельность террористических организаций".

Досудебное расследование по уголовному производству завершили в сентябре 2022 года.

Как стало известно, правоохранители сообщили подозреваемым и их адвокатам об открытии материалов уголовного производства для ознакомления.

Однако "в связи со злоупотреблением своими правами и затягиванием процесса прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до конца марта 2025 года. Рассмотрение этого ходатайства назначено Печерским райсудом Киева на 17 февраля этого года".

Кроме того, в прокуратуре добавили, что бывший народный депутат и лидер ОПЗЖ обвиняем и в другом уголовном производстве.

Ему инкриминирована государственная измена и нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, 438 УК Украины).

По этому производству его обвиняют в содействии чиновникам России в разграблении украинского месторождения нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря и передаче врагу тайной информации о расположении воинской части.

Также экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна формировать в Украине необходимое для России общественное мнение. Обвинительный акт в уголовном производстве находится на рассмотрении в суде.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский офис генерального прокурора СНБО

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