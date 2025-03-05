Избран председатель Великоалександровского райсуда Херсонской области

Председателем суда избран Александр Сикора.

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В Великоалександровском районном суде Херсонской области состоялись общие собрания судей, на повестку дня которых был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Путем тайного голосования на должность председателя Великоалександровского районного суда Херсонской области избран Сикора Александр Александрович сроком на три года.

Напоминаем, что согласно нормам Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом.

Полномочия председателя местного суда определены статьей 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Также избрали председателя Городнянского районного суда Черниговской области.

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