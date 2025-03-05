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Обрано голову Великоолександрівського райсуду Херсонської області

18:48, 5 березня 2025
Головою суду обрано Олександра Сікору.
Обрано голову Великоолександрівського райсуду Херсонської області
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У Великоолександрівському районному суді Херсонської області відбулися загальні збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Шляхом таємного голосування, на посаду голови Великоолександрівського районного суду Херсонської області обрано Сікору Олександра Олександровича строком на три роки.

Нагадуємо, що згідно норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом. Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Також обрали голову Городнянського районного суду Чернігівської області.

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