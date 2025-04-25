В Черкасской области на ремонте дороги разворовали почти 2 миллиона гривен

В Черкасской области фигуранты дела о хищении на ремонте дороги могут получить до 12 лет.

Фото: cherkasypolice

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В Черкасской области в суд передано дело группы лиц, которые разворовали почти 2 миллиона гривен во время ремонта дороги. Среди фигурантов - заместитель начальника службы автомобильных дорог Черкасской области и директор подрядной организации.

По данным полиции, речь идет о капитальном ремонте участка дороги государственного значения «Кременец-Белая Церковь-Ржищев-Канов-Софиевка», для которого было выделено более 40 миллионов гривен в рамках правительственной программы. Для присвоения средств подрядчик сфальсифицировал данные о стоимости строительных материалов в актах выполненных работ. Заместитель начальника службы, будучи в курсе этих обстоятельств, подписал соответствующие документы.

В результате действий фигурантов убытки составили почти 2 миллиона гривен, что подтвердили экспертизы. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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