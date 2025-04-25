На Черкащині на ремонті дороги розікрали майже 2 мільйони гривень

У Черкаській області фігуранти справи про розкрадання на ремонті дороги можуть отримати до 12 років.

Фото: cherkasypolice

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На Черкащині до суду передано справу групи осіб, які розкрали майже 2 мільйони гривень під час ремонту дороги. Серед фігурантів — заступник начальника служби автомобільних доріг Черкаської області та директор підрядної організації.

За даними поліції, мова йде про капітальний ремонт ділянки дороги державного значення «Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка», для якого було виділено понад 40 мільйонів гривень у рамках урядової програми. Для привласнення коштів підрядник сфальсифікував дані щодо вартості будівельних матеріалів у актах виконаних робіт. Заступник начальника служби, будучи в курсі цих обставин, підписав відповідні документи.

В результаті дій фігурантів збитки склали майже 2 мільйони гривень, що підтвердили експертизи. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

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