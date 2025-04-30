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Если РФ готова к 90-дневному прекращению огня, Украина тоже готова — глава МИД Сыбига

14:53, 30 апреля 2025
Андрей Сыбига заявил, что Украина готова прекратить огонь на 60 или 90 дней, если к этому готова Россия.
Если РФ готова к 90-дневному прекращению огня, Украина тоже готова — глава МИД Сыбига
Фото: lb.ua
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Глава МИД Украины Андрей Сыбига заявил, что страна подтверждает готовность к мирным переговорам в любом формате, как только увидит, что Россия действительно готова к пути к миру. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к «мирному популизму» или краткосрочному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая», — сказал он.

Сыбига подчеркнул, что Россия может продемонстрировать настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней.

«Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня — мы тоже готовы.

России пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и продолжительное прекращение огня. Когда прекратится огонь — могут начаться переговоры, в любом формате, который приведёт к миру», — добавил глава МИД Украины.

Напомним, что Путин объявил предложение о так называемом трехдневном «перемирии» на 8-10 мая.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Трампа не устраивают предложения о временном прекращении огня, потому что он хочет быть президентом, который установит мир.

Специальный представитель Трампа Кит Келлог сказал, что Трамп хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, которое, возможно, будет продолжено впоследствии.

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