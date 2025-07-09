ВСП призвала правительство установить дополнительные коэффициенты к окладам госслужащих в судах

В Высший совет правосудия продолжают поступать обращения председателей местных и апелляционных судов по оплате труда.

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Высший совет правосудия принял публичное обращение к Кабинету Министров Украины относительно необходимости как можно скорее рассмотреть и поддержать инициативу Государственной судебной администрации Украины о введении дополнительных коэффициентов к должностным окладам государственных служащих, работающих в аппаратах судов, других органах и учреждениях системы правосудия.

Как отмечают в ВСП, на протяжении последних лет одной из ключевых проблем финансового обеспечения судебной системы остается оплата труда работников судебной ветви власти.

С целью решения этой проблемы ГСА Украины подготовила проект постановления правительства, который предусматривает применение дополнительных коэффициентов к окладам госслужащих аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия — для обеспечения конкурентоспособного уровня их заработной платы.

ПУБЛІЧНЕ ЗВЕРНЕННЯ

до Кабінету Міністрів України

Протягом останніх років однією з головних проблем фінансового забезпечення потреб судової гілки влади, розв’язання якої є нагальним завданням держави як гаранта незалежного та справедливого суду, залишається забезпечення видатків на оплату праці працівників судової системи України.

23 червня 2022 року Європейська Рада узгодила надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Водночас Україні висунуто низку вимог, які необхідно виконати на шляху до європейської інтеграції, з-поміж яких продовження судової реформи в Україні, проте реалізація судової реформи є неможливою, зокрема, без забезпечення державою гарантій незалежності судової влади, у тому числі в частині фінансування.

Кабінет Міністрів України з метою виконання зобов’язань України, передбачених переговорною рамкою Європейського Союзу, схваленою рішенням Ради Європейського Союзу від 21 червня 2024 року за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС», розпорядженням від 14 травня 2025 року

№ 475-р «Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 “Основи процесу вступу до ЄС”» схвалив Дорожню карту з питань верховенства права.

Дорожня карта з питань верховенства права є всеохоплюючим стратегічним документом, що визначає комплекс реформ у межах переговорного процесу щодо членства України в Європейському Союзі за переговорними розділом 23 «Судова влада та основоположні права» та розділом 24 «Юстиція, свобода і безпека». Цей документ є однією з ключових передумов відкриття офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу в межах кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС», що відкривається першим і закривається останнім. Його розроблення та подальше виконання свідчать про готовність України відповідати стандартам Європейського Союзу, зміцнюють довіру з боку держав-членів та підсилюють статус України як надійного партнера.

Одним із заходів Дорожньої карти з питань верховенства права визначено постійне забезпечення судів, органів та установ системи правосуддя належними фінансовими та людськими ресурсами, забезпечення конкурентного рівня суддівської винагороди для суддів та заробітної плати для працівників апарату судів, інших органів та установ системи правосуддя з урахуванням навантаження, значущості та відповідальності роботи. Виконавцями цього заходу є Вища рада правосуддя, Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України), Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України, строк виконання заходу – ІІ квартал 2025 року.

В умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України працівники апаратів судів, органів та установ системи правосуддя продовжують сумлінно виконувати свої обов’язки, часто ризикуючи власним життям під обстрілами. Багатьом із них довелося змінити місце проживання після зміни територіальної підсудності судових справ судів, дехто втратив житло, а складні життєві обставини в поєднанні з низьким рівнем заробітної плати не дають можливості забезпечити навіть базових потреб. Попри це, з метою безперервності здійснення правосуддя працівники апаратів судів часто працюють у позаробочий час. Їх професійність, стійкість і відповідальність мають бути належно визнані та підтримані державою.

Упродовж останніх кількох років спостерігається тенденція до поступового відтоку кваліфікованих, досвідчених працівників апаратів місцевих та апеляційних судів, ускладнення заповнення вакантних посад, а отже, до неукомплектованості штату апаратів судів, що призводить до надмірного навантаження як на суддів, так і на працівників апаратів судів.

Така ситуація особливо гостро відчувається на тлі аналізу бюджетних призначень. До прикладу, за результатами аналізу бюджетних призначень, передбачених ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів на 2025 рік, виявлено, що 90 % усього фінансового ресурсу спрямовано на оплату праці та нарахування на заробітну плату. Така структура витрат свідчить про соціальну спрямованість бюджету судової системи, проте не забезпечує розв’язання проблеми кадрового дефіциту та пов’язаних із ним наслідків.

За інформацією, яка розміщена на офіційному вебсайті ДСА України (доступна за посиланням), середній розмір заробітної плати (грн) та стимулюючих виплат (%) за січень – березень 2025 року працівників апаратів апеляційних та місцевих судів відповідно становить:

у Дніпровському апеляційному суді – 18 284 грн, 28 %;

у Одеському апеляційному суді – 18 308 грн, 27 %;

у Західному апеляційному господарському суді – 21 300 грн, 38 %;

у Господарському суді Київської області – 20 487 грн, 18 %;

у Київському окружному адміністративному суді – 26 972 грн, 33 %;

у місцевих загальних судах Київської області – 16 212 грн, 19 %;

у місцевих загальних судах Одеської області – 16 275 грн, 27 %;

у місцевих загальних судах Чернігівської області – 17 829 грн, 20 %.

Актуальні вакансії в апаратах апеляційних та місцевих судів України оприлюднюються на вебсайті ДСА України (доступні за посиланням).

Наприклад, кількість вакантних посад працівників апаратів місцевих загальних судів Харківської області становить 163, Черкаської області – 76, міста Києва – 128, у Господарському суді Одеської області – 30, у Господарському суді Запорізької області – 38, у Господарському суді міста Києва – 68, у Дніпропетровському окружному адміністративному суді – 21, у Тернопільському окружному адміністративному суді – 17, у Львівському апеляційному суді – 39, у Північному апеляційному господарському суді – 50, у Шостому апеляційному адміністративному суді – 38.

З огляду на зазначене гарантування гідної оплати праці працівників судової системи – не лише питання соціальної справедливості, а й стратегічна передумова для збереження та розвитку професійного кадрового потенціалу, здатного забезпечити належний рівень роботи судів в умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення.

Згідно з пунктом 11 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у 2025 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад, з урахуванням класифікації посад, проведеної у 2024 році.

Кабінет Міністрів України постановою від 29 грудня 2023 року № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2025 році» (зі змінами) затвердив схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2025 році, а також перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад.

Суди, органи та установи системи правосуддя наприкінці 2023 року та на початку 2024 року провели класифікацію посад державної служби.

11 березня 2025 року Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4282-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» (далі – Закон № 4282-ІХ), метою якого є зміна системи та підходів до регулювання оплати праці у сфері державної служби шляхом запровадження прозорої системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби, посилення ролі посадового окладу та припинення надмірних необґрунтованих виплат, запровадження дієвого механізму оптимізації граничної чисельності працівників державних органів, впровадження системи грейдів.

Загалом ухвалення Закону № 4282-ІХ сприяє підвищенню розміру та конкурентоспроможності заробітних плат державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя із заробітними платами державних службовців інших державних органів, посади яких належать до однієї категорії та одного рівня, а також сталості кадрового потенціалу системи правосуддя та мотивації державних службовців до професійного розвитку.

Водночас до Вищої ради правосуддя продовжують надходити звернення голів місцевих та апеляційних судів, у яких зазначено, що проведення класифікації посад державної служби в судах не розв’язало проблеми із забезпеченням їхніх працівників гідним рівнем заробітної плати, який відповідає професійним вимогам і навантаженню. Заробітна плата частини працівників апаратів судів хоча і збільшилась однак її розмір не розв’язує проблеми загалом. Унаслідок цього в місцевих та апеляційних судах тривають процеси відтоку високопрофесійних кадрів, які забезпечують діяльність суду і без яких здійснення правосуддя надзвичайно ускладнюється.

Суди зазначають, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду. Наголошено також на зменшенні розміру доплат за вислугу років до 30 % від посадового окладу, виключенні доплат за інтенсивність праці. Для удосконалення організації роботи судів і судових установ пропонується продовжити роботу щодо підвищення сталої заробітної плати працівників апарату суду.

27 червня 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшов лист ДСА України від 26 червня 2025 року № 10-12720/25, до якого долучено звернення ДСА України до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 26 червня 2025 року № 10-12719/25 щодо запровадження додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів для державних службовців, які працюють в апаратах (секретаріатах) судів, органів та установ системи правосуддя.

У цих зверненнях ДСА України зазначає, що відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу І Закону № 4282-ІХ розділ XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» доповнено, зокрема, пунктом 142, яким установлено, що тимчасово, на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування, Кабінет Міністрів України може встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці державних службовців різних державних органів з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів, а для державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя допускається встановлення також інших коефіцієнтів до посадових окладів, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України.

Ураховуючи зазначене, з метою реалізації положень пункту 142 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» ДСА України підготувала проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя» (далі – проєкт постанови), яким запропоновано забезпечити конкурентоспроможність заробітної плати державних службовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя шляхом застосування до їхніх посадових окладів визначених коефіцієнтів.

Відповідно до пояснювальної записки до проєкту постанови, розробленого ДСА України, затвердження цього акта забезпечить реалізацію положень пункту 142 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу», а також установить гідні умови оплати праці державних службовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя і зупинить масовий відтік кваліфікованих кадрів із судової системи.

Фінансування видатків на покриття витрат, що виникнуть у зв’язку із прийняттям проєкту постанови, у 2025 році ДСА України пропонує здійснити за рахунок наявного ресурсу понадпланових надходжень судового збору.

На додаток до листа від 26 червня 2025 року № 10-12720/25 ДСА України в листі від 30 червня 2025 року № 10-12849/25 надіслала фінансово-економічні розрахунки до проєкту постанови.

Отже, ефективне функціонування судової системи безпосередньо залежить від професійності, стійкості та мотивації її працівників. У складних умовах збройної агресії російської федерації проти України працівники апаратів судів демонструють високий рівень відповідальності, забезпечуючи безперервність правосуддя, часто ціною особистого комфорту та безпеки. Лише за умови належної підтримки працівників судової системи можна гарантувати стабільну, ефективну та незалежну діяльність судової влади, що відповідає очікуванням суспільства та викликам часу.

Вважаємо, що запропоноване підвищення заробітної плати цих категорій державних службовців через механізм застосування додаткового коефіцієнта до посадових окладів дасть змогу забезпечити часткову стабільність висококваліфікованого кадрового складу в системі правосуддя, залучити нових талановитих працівників та підвищити мотивацію працівників під час виконання службових обов’язків, як наслідок, покращити якість та оперативність надання судових послуг.

Ураховуючи викладене, Вища рада правосуддя, підкреслюючи важливість виконання зобов’язань, визначених Дорожньою картою з питань верховенства права, та розуміючи стратегічну важливість безперебійного функціонування судової системи, підтримує ініціативу ДСА України щодо необхідності встановлення додаткових коефіцієнтів до посадових окладів державних службовців у апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя, результати якої наведені у проєкті постанови, звертається до Кабінету Міністрів України із проханням якнайшвидше розглянути та схвалити відповідну ініціативу ДСА України.

Вища рада правосуддя переконана, що ухвалення Кабінетом Міністрів України запропонованого ДСА України проєкту постанови стане важливим кроком на шляху до належного фінансового забезпечення працівників судової системи, зміцнення кадрового потенціалу, забезпечення стабільності й ефективності функціонування органів системи правосуддя в умовах підвищеного навантаження та складних обставин воєнного періоду, а також є прямою інвестицією у стабільність та ефективність судочинства.

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