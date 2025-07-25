Помогал уклонистам попасть за границу — на Закарпатье на взятке попался пограничник

Пограничник с сообщниками зарабатывали на ухилянтах.

Фото: dpsu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье разоблачили пограничника, который, действуя в сговоре с другими лицами, организовал противоправную схему переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины вне установленных пунктов пропуска в пределах Береговского района Закарпатской области.

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, военнослужащий с корыстной целью наладил механизм получения неправомерной выгоды за содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Он передавал третьим лицам информацию о расположении пограничных нарядов на участке ответственности подразделения, в котором проходил службу.

Фигурант дела требовал 2000 долларов США за содействие в незаконной переправке четырех граждан Украины призывного возраста через государственную границу.

Взяточника задержали при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Лицо задержано в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.