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Помогал уклонистам попасть за границу — на Закарпатье на взятке попался пограничник

07:54, 25 июля 2025
Пограничник с сообщниками зарабатывали на ухилянтах.
Помогал уклонистам попасть за границу — на Закарпатье на взятке попался пограничник
Фото: dpsu.gov.ua
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На Закарпатье разоблачили пограничника, который, действуя в сговоре с другими лицами, организовал противоправную схему переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины вне установленных пунктов пропуска в пределах Береговского района Закарпатской области.

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, военнослужащий с корыстной целью наладил механизм получения неправомерной выгоды за содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Он передавал третьим лицам информацию о расположении пограничных нарядов на участке ответственности подразделения, в котором проходил службу.

Фигурант дела требовал 2000 долларов США за содействие в незаконной переправке четырех граждан Украины призывного возраста через государственную границу.

Взяточника задержали при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Лицо задержано в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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