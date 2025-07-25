Допомагав ухилянтам потрапити за кордон — на Закарпатті на хабарі погорів прикордонник

Прикордонник зі спільниками заробляли на ухилянтах.

Фото: dpsu.gov.ua

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На Закарпатті викрили прикордонника, який діючи у змові з іншими особами, організував протиправну схему переправлення осіб призовного віку через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску в межах Берегівського району Закарпатської області.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, військовослужбовець з корисливою метою налагодив механізм одержання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Він передавав третім особам інформацію щодо розташування прикордонних нарядів на ділянці відповідальності відділу у якому останній проходив службу.

Фігурант справи вимагав 2000 доларів США за сприяння у незаконному переправленні чотирьох громадян України призовного віку через державний кордон.

Хабарника затримано під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Особа затримана у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

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