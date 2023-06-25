Розвідка США знала, що Пригожин планує переворот у Росії – ЗМІ

У розвідці вважають, що Пригожин давно планував кинути виклик російському військовому керівництву.

Розвідка США вважає, що ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву досить тривалий час. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела.

Представники американських та західних розвідок бачили ознаки того, що Пригожин готувався до такого кроку, зокрема шляхом накопичення зброї та боєприпасів.

За даними NYT, влада США вирішила не розсекречувати ці дані, оскільки не була зацікавлена в тому, щоб допомогти Путіну «уникнути серйозної та ганебної руйнації його підтримки». Крім того, чиновники вважали, що це дало б Путіну привід звинуватити їх у організації держперевороту в росії.

У свою чергу у WP додають, розвідка не мала точних даних про плани Пригожина з підготовки бунту та терміни їх реалізації, але «було достатньо сигналів», щоб повідомити владу, що «щось відбувається».

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Також в рф «Вагнер» можуть визнати екстремістською і терористичною організацією.

Раніше ми писали, що Москва готувалася до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямували до Москви, тому там перекривали дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі били по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

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