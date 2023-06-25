Разведка США знала, что Пригожин планирует переворот в рф – СМИ

Разведка США считает, что главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин планировал бросить серьезный вызов российскому военному руководству в течение достаточно длительного времени. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Представители американских и западных разведок видели признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу, в том числе путем накопления оружия и боеприпасов.
По данным NYT, власти США решили не рассекречивать эти данные, так как не были заинтересованы в том, чтобы помочь Путину «избежать серьезного и позорного разрушения его поддержки». Кроме того, чиновники полагали, что это дало бы Путину повод обвинить их в организации госпереворота в рф.
В свою очередь в WP добавляют, у разведки не было точных данных о планах Пригожина по подготовке бунта и сроках их реализации, но «было достаточно сигналов», чтобы сообщить властям, что «что-то происходит».
Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".
Ранее мы писали, что Москва готовилась к осаде – введен режим контртеррористической операции.
Вагнеровцы решительно направлялись в Москву, поэтому там перекрывали дороги и выводили военную технику.
Добавим, что в Воронеже били по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.
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