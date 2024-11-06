Apple загрожує перший в історії багатомільйонний штраф в ЄС через App Store

Техногіганта можуть оштрафувати на суму до 10% річних продажів через домінування магазину застосунків App Store.

Компанії Apple загрожує перший в історії штраф відповідно до нового закону ЄС про цифрові ринки, який спрямований на запобігання антиконкурентній поведінці серед великих технологічних компаній. Про це повідомляє Вloomberg.

Закон покликаний стримувати вплив великих платформ і забезпечувати рівноправний доступ до цифрових ринків для всіх гравців.

Вказується, що Apple відмовляється дозволити розробникам додатків пропонувати користувачам альтернативні способи придбання, крім App Store.

За даними джерел, компанія продовжує примушувати користувачів здійснювати покупки в межах своєї платформи, де компанія отримує комісію, часто близько 30%.

Видання зазначає, що закон розширює повноваження європейських регуляторів і дозволяє накладати штрафи до 10% від річних глобальних продажів для порушників, а в разі повторного порушення – до 20%.

Цей закон спрямований на превентивне стримування антиконкурентної практики, перш ніж вона призведе до довгострокових наслідків на ринку. На відміну від традиційних антимонопольних розслідувань, DMA вимагає від великих гравців забезпечувати дотримання умов конкуренції.

Видання наголошує, що Apple вже отримав попередження у червні цього року, коли Єврокомісія вказала на обов'язок компанії надати розробникам можливість перенаправляти користувачів на зовнішні платформи. Якщо регулятори вирішать застосувати штрафи за повторне порушення, це може призвести до суттєвих фінансових втрат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.