Apple загрожує перший в історії багатомільйонний штраф в ЄС из-за App Store

Техногиганта могут оштрафовать на сумму до 10% годовых продаж из-за доминирования магазина приложений App Store.

Компании Apple грозит первый в истории штраф в соответствии с новым законом ЕС о цифровых рынках, который направлен на предотвращение антиконкурентного поведения среди крупных технологических компаний. Об этом сообщает Вloomberg.

Закон призван сдерживать влияние больших платформ и обеспечивать равноправный доступ к цифровым рынкам для всех игроков.

Указывается, что Apple отказывается разрешить разработчикам приложений предлагать пользователям альтернативные способы приобретения, кроме App Store.

По данным источников, компания продолжает принуждать пользователей совершать покупки в пределах своей платформы, где компания получает комиссию, часто около 30%.

Издание отмечает, что закон расширяет полномочия европейских регуляторов и позволяет налагать штрафы до 10% годовых глобальных продаж для нарушителей, а в случае повторного нарушения – до 20%.

Этот закон направлен на превентивное сдерживание антиконкурентной практики, прежде чем она приведет к долгосрочным последствиям на рынке. В отличие от традиционных антимонопольных расследований, DMA требует от крупных игроков обеспечивать соблюдение условий конкуренции.

Издание отмечает, что Apple уже получил предупреждение в июне этого года, когда Еврокомиссия указала на обязанность компании предоставить разработчикам возможность перенаправить пользователей на внешние платформы. Если регуляторы решат применить штрафы за повторное нарушение, это может привести к существенным финансовым потерям.

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