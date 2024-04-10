У Києві покарали «героя паркування», який заблокував рух тролейбусам: фото

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

Фото: patrol.police.gov.ua

У Шевченківському районі Києва покарали водія автомобіля КІА, який зупинився з порушенням ПДР та заблокував рух громадському транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, на керманича винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки, що створюють перешкоди дорожньому руху) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 15.1 ПДР України, зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі.

Раніше у Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Tesla, який припаркувався на острівці, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків.

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