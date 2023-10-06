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Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

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Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

13:05, 6 жовтня 2023
Пленум підтримав створення п’яти робочих груп у Верховному Суді.
Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування
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6 жовтня рішенням Пленуму у Верховному Суді створили п’ять робочих груп:

Стратегії забезпечення єдності судової практики

Стандартів структури судового рішення

Комунікаційної стратегії та прозорості діяльності суду

Антикорупційної програми

Основних принципів судового менеджменту.

125 суддів ВС підтримали це рішення.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко подякував суддям, які думають над тим, як покращити якість написання судових рішень та якість комунікації.

«За великим рахунком, немає різниці, чи це одна група, чи кілька – якщо це буде кілька груп, ніхто не забороняє проводити об'єднані засідання груп, аби висловити позицію.

Проти чого я виступаю? І про це я раніше говорив. Щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування, якими, відповідно до закону про судоустрій і статус суддів, є збори суддів.

На жаль, у нас були окремі моменти, де на зборах чи в касаційних судах ми дізнавалися, що проводиться якась політика, яка нам у судах і не озвучена. І часто, принаймі на мій погляд, суперечила меті. Таке штучне протистояння, коли від касаційного суду є делеговані в робочу групу, а потім пропозиції треба зводити до одного знаменника зборами, така діяльність точно не на користь», — зазначив Станіслав Кравченко.

Отже, була запропонована та проголосована постанова Пленуму, щоб це було п’ять окремих груп.

Нагадаємо, Пленум Верховного Суду 6 жовтня обрав заступника голови Верховного Суду. Ним став суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Олександр Мамалуй. Текстова трансляція Пленуму за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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