Роботу держпідприємства ДСА, відповідального за Реєстр судових рішень та технічний супровід судової влади, можуть заблокувати

Робота державного підприємства «Інформаційні судові системи», яке відповідає за функціонування Реєстру судових рішень та технічне забезпечення розгляду справ у судах, може виявитися заблокованою з 2024 року.

Подальше запровадження в Україні електронного судочинства може опинитися у 2024 році під загрозою. Так, з підконтрольного Державній судовій адміністрації Держпідприємства «Інформаційні судові системи» (ДП «ІСС»), яке відповідає за інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ у судах, роботу Єдиного державного реєстру судових рішень, організацію збереження та захисту даних та інші питання, можуть стягнути більше 6 мільйонів грн, що у нинішніх умовах фактично дорівнює блокуванню його роботи. Відповідні вимоги заявило підприємство «Е-Консалтинг» - розробник модулю «Підсистема управління Єдиним контакт-центром Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», який, за даними ДП «ІСС», так і не був уведений в експлуатацію через його непрацездатність.

Нагадаємо, що раніше ДСА повідомила «Судово-юридичній газеті» перелік компаній, які займалися окремими компонентами системи, серед яких було і Дочірнє підприємство «Е-Консалтинг».

У 2020 році ми публікували документи аудиту впровадження ЄСІТС з приводу цього компонента (управління Єдиним контакт-центром), де було вказано на «виявлені недоліки при створенні прикладного програмного забезпечення «Підсистема управління єдиним контакт-центром ЄСІТС» виконавцем «Е-Консалтинг». Зокрема були «виявлені невідповідності вимогам технічних завдань та укладеним договорам»; «прикладне програмне забезпечення не відповідає актуальній концепції ЄСІТС, працездатна версія підсистеми в наявності відсутня»; «не є можливою модернізація розробленого прикладного програмного забезпечення підсистеми власними силами Адміністратора».

Тобто, аудитом було фактично констатовано неможливість використання цього програмного забезпечення у рамках ЄСІТС. Однак, судячи з розвитку відповідної судової справи 910/14467/19, яку нещодавно повернув до апеляційної інстанції Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, існує ймовірність, що підконтрольному ДСА підприємству все одно доведеться за це сплатити.

Історія питання

Після прийняття змін до процесуальних кодексів, якими передбачили необхідність створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), у листопаді 2017 року, між замовником – ДП «Інформаційні судові системи» (ДП «ІСС») та виконавцем – дочірнім підприємством «Е-Консалтинг» було укладено договір про передачу прав на відповідне програмне забезпечення підсистеми управління Контакт-центром ЄСІТС. Умови договору передбачали, що за розробку програмного забезпечення та його передачу з майновими правами інтелектуальної власності у повному обсязі ДП «ІСС» сплачує «Е-Консалтинг» винагороду, розмір якої складає 1 гривню без будь-яких інших платежів.

За рік, у листопаді 2018 року, ДП «ІСС» та «Е-Консалтинг» уклали договір, за яким «Е-Консалтинг» зобов’язувалося надати послуги з доопрацювання підсистеми Контакт-центру. Тут вже ціна становила не гривню, а більше 3 млн грн. А надалі, у березні 2019 – укладено ще один договір з доопрацювання вже на вдвічі більшу суму – 6,6 млн грн.

Втім, потім змінився гендиректор ДП «ІСС»: замість Дмитра Дубінко керівником став Олег Тертичний. І «Е-консалтинг», яке повинно було надіслати акти виконаних робіт до 13 березня 2019 року, надіслало їх лише у червні 2019 року.

«У зв’язку з тим, що змінилось керівництво ДП «ІСС», почалось об’єктивне тестування для подальшого впровадження Підсистеми управління Єдиним контакт-центром ЄСІТС та з’ясувалось, що впровадження неможливе у зв’язку з численними помилками та неналежними доопрацюваннями.

ДП «Інформаційні судові системи», в порядку Договору, застосувало до виконавця оперативно-господарську санкцію та підписало додатковий договір №1 до договору про закупівлю від 5.03.2019 про розірвання договору (опубліковано ProZorro). У зв’язку з неналежним виконанням «Е-Консалтинг» умов договору, ДП «ІСС» не підписало акти, що стало наслідком неотримання належного програмного продукту в цілому та неотримання прав інтелектуальної власності на нього», - зазначили у відповідь на запит видання у ДП «ІСС».

Надалі, «Е-Консалтинг» звернулось до Господарського суду Києва з позовом до ДП «ІСС» про стягнення 6,65 млн грн, пославшись на невиконання умов Договору про закупівлю від 5 березня 2019 року в частині оплати послуг. А ДП «ІСС» звернулось з зустрічною позовною заявою про стягнення 1,5 млн грн штрафу.

У січні 2020 року рішенням Господарського суду у справі №910/14467/19 первісний позов задоволено повністю, а у задоволенні зустрічного позову ДП «ІСС» відмовлено. Однак у квітні 2023 року постановою Північного апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції скасовано у частині задоволення позову «Е-Консалтинг» і прийнято нове рішення, яким у задоволенні первісного позову цій компанії відмовлено.

Зокрема, у рішенні апеляційного суду йдеться про обставини невідповідності розробленого «Е- Консалтинг» програмного забезпечення технічному завданню та відсутність реалізації в розробленому продукті функцій, передбачених технічним завданням на його розробку, що крім іншого, підтверджується висновком експертизи. Крім того, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла до висновку, що акти наданих послуг та акт приймання-передачі по договору дійсно надіслані не у строк, не є підписаними, роботи є неприйнятими, отже, у ДП «ІСС» відсутній обов`язок з їх оплати.

Надалі, постановою Верховного Суду від 5 вересня 2023 року касаційну скаргу «Е-Консалтинг» задоволено частково. Постанову апеляційного суду скасовано, а справу передано на новий розгляд до апеляційної інстанції. Рішення Верховного Суду мотивовано зокрема тим, що апеляційний суд не надав оцінки аргументам «Е-Консалтинг» щодо висновку експерта, а також тим, що суд фактично не перевіряв та не оцінював висновок експерта, не з`ясовував достатність поданих експертові об`єктів дослідження, обґрунтованість експертного висновку тощо.

«Програмні коди, на яких було написано вказану підсистему, були зрозумілі лише їх авторам»

ДП «ІСС» у відповідь на запит «Судово-юридичної газети» зазначило, що підсистема контакт-центру, яка розроблялася «Е-Консалтинг», «не використовувалась та не використовується у зв’язку з тим, що вона є непрацездатною».

«Неможливість впровадження програмного забезпечення з доопрацюваннями, розробленого «Е-Консалтинг», спричинило неналежне та неякісне виконання умов Договору, що підтверджується висновком комп’ютерно-технічного експертного дослідження від 5.03.2020 №14/19, Довідкою Державної аудиторської служби України від 13.07.2021, протоколом засідання тимчасової діючої комісії ДП «ІСС» від 22.09.2021, Висновком тимчасової діючої комісії про з’ясування обставин справи щодо відсутності на Підприємстві підсистеми Єдиний контакт-центр судової влади України ЄСІТС від 30.09.2021.

Висновком комп’ютерно-технічного експертного дослідження від 5 березня 2020 встановлено наступне: досліджуване програмне забезпечення не пройшло відповідних випробувань і не придатне для промислової експлуатації; стан розробленого програмного забезпечення, як в сенсі підтвердження виконання покладеної на ПО функціональності, так і в сенсі документування розробки не відповідає вимогам чинних нормативних і нормативно-технічних документів; поточний стан розробленого ПО, зокрема, через брак технічної та експлуатаційної документації, не дозволяє Замовнику самостійно його експлуатувати; передачу майнових прав на розроблене ПО в технічному сенсі цього не забезпечено: відсутні тексти програм та належні документи, які необхідні для реалізації майнових прав на розроблене програмне забезпечення.

Довідкою Державної аудиторської служби від 13.07.2021 було встановлено, що ПО підсистеми «Єдиний контакт-центр судової влади» належним чином не доопрацьоване та не використовується. Крім того, аудиторська комісія у своїй довідці погодилась із висновками судового експерта щодо непридатності на даний час програмного забезпечення підсистеми «Єдиний контакт-центр судової влади» до промислової експлуатації та неможливості підсистеми самостійно його експлуатувати.

Висновком тимчасової діючої комісії про з’ясування обставин справи щодо відсутності на Підприємстві підсистеми Єдиний контакт-центр судової влади від 30.09.2021 встановлено, що існуючі артефакти у вигляді розрізнених, неналежним чином функціонуючих модулів не забезпечують виконання тих завдань, які покладались на підсистему Контакт-центру ЄСІТС в розумінні Концепції ЄСІТС. Що є підставою для висновку про неіснування підсистеми Контакт-центр ЄСІТС саме за наслідком договірних правовідносин з ДП «Е-Консалтинг», - зазначили у ДП «ІСС».

У ДП «Інформаційні судові системи», за їх словами, «намагалися вжити всіх необхідних заходів для введення в тестову експлуатацію зазначеної у Запиті підсистеми, проте позитивного результату досягти не вдалось».

«Причиною цьому стало, зокрема те, що програмні коди, на яких було написано вказану підсистему, були зрозумілі лише їх авторам, тобто, безпосередньо самим розробникам підсистеми, що унеможливлювало спроби Підприємства самостійно розгорнути вказану підсистему. Помилки при вказаних вище діях підлягали виправленню лише за безпосередньої участі розробника.

Таким чином, повноцінно розгорнути вказану підсистему на заздалегідь підготовлених Підприємством потужностях, було можливо виключно силами розробниками.

Додатково процес введення в тестову експлуатацію ускладнювало те, що адміністрування вказаної підсистеми здійснювалось здебільшого самим розробником, що, у свою чергу, позбавляло Підприємство повноцінно здійснювати всі необхідні налаштування.

Зокрема, щодня на початку робочого часу працівникам Підприємства необхідно було здійснювати дії для тестування працездатності вказаної підсистеми. До таких можна віднести, наприклад, перевірку телефонії (вхідні/вихідні виклики). Як результат, у більшості випадків при перевірці виникали помилки, усунути які вдавалося виключно за участі розробників.

Помилки, які виникали під час тестування вказаної підсистеми, у переважній більшості випадків, передавались розробникам для їх усунення, проте не всі помилки були усунуті.

Також варто зазначити, що оновлення (доопрацювання) вказаної підсистеми неможливо було встановити на початкову версію програмного продукту внаслідок неусунення помилок, що виникли при роботі з останньою.

Таким чином, введення Підприємством в тестову, а, тим паче, в промислову експлуатацію вказаної підсистеми не вбачалось можливим», - зауважили у ДП «ІСС».

Наразі робота такого контакт-центру забезпечується на базі іншого ПО. Так, промислову експлуатацію контакт-центру органів судової влади та служби технічної підтримки користувачів ЄСІТС запроваджено з 1 листопада 2020 та на базі зовсім інших програмних продуктів за наслідком укладання договору між ДП «Інформаційні судові системи» та фізичною особою-підприємцем про постачання системи баз даних і передання права на безстрокове користування.

Чи дійсно «Е-Консалтинг» передало майнові права за 1 грн?

Як вже було зазначено, відповідно до Договору між ДП «ІСС» та «Е-Консалтинг» від 28 листопада 2017 року вартість за розробку програмного забезпечення та передачу з майновими правами інтелектуальної власності у повному обсязі на програмне забезпечення становила 1 гривню. При цьому було визначено, що програмне забезпечення як результат надання послуг, а також майнові права інтелектуальної власності на нього за договором приймаються ДП «ІСС» за відповідним актом приймання-передачі.

На питання, чому на той час було визначено саме таку суму, у ДП «ІСС» зауважили, що це наразі «достеменно невідомо». Однак існує практика, додали там, коли «договори за 1 грн укладаються для уникнення процедури закупівель та з метою укладення договору з конкретним контрагентом, який напише код програми таким чином, що подальше доопрацювання програмного продукту зможе здійснюватися лише ним, та як наслідок, у торгах щодо доопрацювання на мільйоні суми переможцем стане саме розробник програмного забезпечення».

Відповідно до умов договорів від 21.11.2018 та від 5.03.2019, укладених між ДП «ІСС» та «Е-Консалтинг» з доопрацювання підсистеми, майнові права інтелектуальної власності на відповідні доопрацювання передаються за наслідком підписання акту приймання-передачі.

Акти приймання-передачі були підписанні лише за договорами від 28.11.2017 та від 21.11.2018. А за договором від 5 березня 2019 року внаслідок неналежного, на думку ДП «ІСС» виконання умов спірного договору «Е-Консалтинг», акти не підписані та, відповідно, майнові права ДП «Інформаційні судові системи» не отримало.

Загалом ДП «ІСС» сплатило за договором від 28.11.2017 суму у розмірі 1 грн, за договором з доопрацювання від 21.11.2018 суму у розмірі 3 083 304, 99 грн. За договором від 5.03.2019 загальну ціну договору у сумі 6 600 231, 25 грн, не сплачено, і зараз триває судовий спір.

За даними підприємства, «фактично доопрацювання не були проведені не тільки за договором від 05.03.2019, а також і за договором від 21.11.2018, що підтверджується висновком комп’ютерно-технічного експертного дослідження від 5.03.2020 №14/19, Довідкою Державної аудиторської служби України від 13.07.2021. Предметом перевірки під час складання висновку №14/19 та під час проведення перевірки аудиторською групою був також договір від 21.11.2018. Відповідними перевірками було встановлено невідповідність та непрацездатність програмного забезпечення з доопрацюванням в цілому».

Які наслідки

В бюджеті підприємства ДСА на 2023 рік не закладено суму видатків для виплати «Е-Консалтинг» за результатом судового розгляду, так як ДП «ІСС» вважає неправомірним таке стягнення за непрацездатний програмний продукт, на який було витрачено бюджетні кошти.

Якщо ж ДП «ІСС» доведеться виплатити на користь «Е-Консалтинг» суму позову в мільйони гривень, це призведе до невиплати в грудні 2023 та січні 2024 заробітної плати працівникам, податків до бюджетів всіх рівнів та збільшення суми кредиторської заборгованості, та, як наслідок, спричинить блокування рахунків ДП «ІСС» та доведення до банкрутства.

«Така ситуація складається в зв’язку з тим, що Підприємство працює з бюджетними організаціями (судовими органами всіх рівнів) та, відповідно, не отримує прибутку на початку року, а повинно акумулювати необхідну суму коштів для основних платежів на кінець року», - зазначили у ДП «ІСС».

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», крім іншого, створено з метою надання послуг з технічного, технологічного забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем (електронних баз даних), у тому числі, державних реєстрів, організації збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах державних реєстрів; надання послуг з інформаційно-технічного забезпечення судів; задоволення потреб органів досудового розслідування, судових органів.

Таким чином, у разі якщо роботу ДП «ІСС» буде заблоковано, останнє не зможе надавати послуги органам судової влади, що призведе до невідворотних негативних наслідків для органів державної влади та всієї судової системи.

Додатково у ДП «ІСС» зазначили, що обставини історії з підсистемою контакт-центру досліджуються Головним слідчим управлінням Національної поліції, за наслідком відкриття кримінального провадження від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Інформаційні судові системи» та Державної судової адміністрації України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та протиправно, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, в інтересах третіх осіб: ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології», ДП «Е-Консалтинг», ТОВ «Транслінк консалтинг», підписали з останніми акти виконаних робіт про результати надання цими суб`єктами господарської діяльності послуг з розробки програмного забезпечення, при цьому обсяг викладених робіт фактично виконаний не був, натомість якість частково наданих послуг не відповідала умовам договорів та чинного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди державі внаслідок виконання операцій з оплати нібито наданих послуг за рахунок бюджетних грошових коштів», - додали у ДП «ІСС».

Автор: Наталя Мамченко

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