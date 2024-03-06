Народним депутатам треба підвищити зарплати – Ірина Федорів

Колишня співробітниця Руху «Чесно» Ірина Федорів пропонує підвищити зарплати депутатам, з нею погоджується Галина Третьякова, яка заявила, що «думає над складенням мандату».

Як відомо, у квітні цього року українське суспільство побачить, скільки і хто з посадовців заробив у 2023 році завдяки відкритому доступу до Реєстру декларацій. Наразі такі дані є у деклараціях за 2022 рік.

Поки журналісти аналізують наявні дані про доходи та придбання депутатів. Так, нещодавно журналісти Bihus.Info знайшли низку нещодавно придбаних дорогих квартир в Києві, у яких проживають народні депутати. Зокрема, один з депутатів пояснив вартісну покупку родичем квартири на Печерську 111 кв м «бізнесом на черешні». Також, за даними журналістів, низка депутатів 2022 року оновила автопарки.

Через те, що декларації за 2023 рік депутати тільки готують до подання, поки невідомо, які по факту суми зарплати вони отримували, адже крім окладу, у частини з них є право на надбавки. Втім, як писала у березні 2023 року «УП» майже всі депутати Верховної Ради, 396 з 415, отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за «інтенсивність праці». Так, за даними УП, середня виплата на одного депутата за січень 2023 склала 48,8 тисяч гривень. З огляду на зростання прожиткового мінімуму в 2024 році, оклади депутатів мають зрости.

Втім, як зазначає колишня співробітниця Руху «Чесно» Ірина Федорів треба невідкладно «виносити в зал питання підняття зарплат нардепам».

«Через шкідливу гру в популізм у Верховній Раді не підіймають зарплати нардепам», зазначає вона. За словам Ірини Федорів, депутати теж люди, й вони можуть вигорати.

У цьому питання її підтримала народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Так, за її словами, «заступники та фахівці секретаріатів почали заробляти у декілька разів більше самих нардепів»

«У ВРУ діє той самий принцип, що і в армії: якщо бюджет (народ України) не платить за чесність – будеш годувати тих, хто влаштовує власний дохід за бізнесовими принципами. У армії: якщо не годуєш власну армію – будеш годувати загарбника», - зазначила депутат і додала, що розмірковує над складанням мандату.

Зазначимо, що Ірина Федорів також раніше підтримала ідею обговорення заборони Telegram в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому було ухвалено закон про довічний статус РЕРів, у тому числі, для народних депутатів.

Автор: Наталя Мамченко

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