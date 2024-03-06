Народным депутатам нужно повысить зарплаты – Ирина Федоров

Бывшая сотрудница Движения «Честно» Ирина Федоров предлагает повысить зарплаты депутатам, с ней соглашается Галина Третьякова, заявившая, что «думает над сложением мандата».

Как известно, в апреле этого года украинское общество увидит, сколько и кто из чиновников заработал в 2023 году благодаря открытому доступу к Реестру деклараций. Сейчас такие данные есть в декларациях за 2022 год.

Пока журналисты анализируют имеющиеся данные о доходах и приобретениях депутатов. Так, недавно журналисты Bihus.Info обнаружили ряд недавно приобретенных дорогих квартир в Киеве, в которых проживают народные депутаты. В частности, один из депутатов объяснил стоимостную покупку родственником квартиры на Печерске 111 кв м «бизнесом на черешне». Также, по данным журналистов, ряд депутатов в 2022 году обновили автопарки.

Поскольку декларации за 2023 год депутаты только готовят к представлению, пока неизвестно, какие по факту суммы зарплаты они получали, ведь кроме оклада, у части из них есть право на надбавки. Впрочем, как писала в марте 2023 года «УП» почти все депутаты Верховной Рады, 396 из 415, получили стопроцентную надбавку к своему должностному окладу за январь 2023 года за «интенсивность труда». Так, по данным УП, средняя выплата на одного депутата за январь 2023 года составила 48,8 тысяч гривен. Учитывая рост прожиточного минимума в 2024 году, оклады депутатов должны вырасти.

Впрочем, как отмечает бывшая сотрудница Движения «Честно» Ирина Федоров нужно безотлагательно «выносить в зал вопросы поднятия зарплат нардепам».

«Из-за вредной игры в популизм в Верховной Раде не поднимают зарплаты нардепам», отмечает она. По словам Ирины Федоров, депутаты тоже люди, и они могут выгорать.

В этом вопросе ее поддержала народный депутат от «Слуги народа», председатель Комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова.

Так, по ее словам, «заместители и специалисты секретариатов начали зарабатывать в несколько раз больше самих нардепов».

«В ВРУ действует тот же принцип, что и в армии: если бюджет (народ Украины) не платит за честность – будешь кормить тех, кто устраивает собственный доход по бизнес-принципам. В армии: если не кормишь собственную армию – будешь кормить захватчика», - отметила депутат и добавила, что размышляет над сложением мандата.

Отметим, что Ирина Федоров также поддержала идею обсуждения запрета Telegram в Украине.

Напомним, ранее стало известно, почему был принят закон о пожизненном статусе РЕРов, в том числе для народных депутатов.

Автор: Наталья Мамченко

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