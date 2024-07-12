Представники ЄС зможуть проводити перевірки у приміщеннях будь-якої фізичної чи юридичної особи, пов’язаної з отриманням фінансування від ЄС – Верховна Рада ратифікує Угоду

Розслідування, включаючи виїзні перевірки та інспекції можуть проводитися в приміщенні будь-якої фізичної особи, яка проживає в Україні або будь-якої юридичної особи, яка створена в Україні і отримує фінансування від ЄС, а також будь-якої третьої сторони, залученої до використання коштів ЄС.

ЄС зможе проводити технічні, наукові, фінансові та інші види огляду та аудиту в приміщенні будь-якої фізичної особи, яка проживає в Україні та управляє коштами ЄС, бере участь у їх використанні чи користується ними, або будь-якої юридичної особи, яка створена в Україні і отримує фінансування від ЄС, а також будь-якої третьої сторони, залученої до використання коштів ЄС, котра проживає або створена в Україні. Такі огляди та аудити можуть проводити представники установ й органів ЄС, зокрема Єврокомісії та Європейського суду аудиторів або інші особи, уповноважені Єврокомісією. Відповідні норми передбачає законопроект 0281 «Про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, про участь України в програмі Союзу щодо боротьби із шахрайством», внесений 21 червня 2024 року Президентом.

Профільний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти його відразу за основу і в цілому.

Також відповідно до статті 1 додатку ІІ угоди представники установ та органів ЄС повинні мати належний доступ до місць, робіт і документів, як в електронній, так і в письмовій формі та до всієї інформації, необхідної для проведення таких аудитів. Україна не повинна перешкоджати доступу до приміщень та в’їзду в Україну представникам та іншим уповноваженим особам.

Слід зауважити, що дана угода також визначає, що Єврокомісія та Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) уповноважені на проведення адміністративних розслідувань, включно з виїзними перевірками та інспекціями на території України.

Розслідування, включаючи виїзні перевірки та інспекції можуть проводитися в приміщенні будь-якої фізичної особи, яка проживає в Україні або будь-якої юридичної особи, яка створена в Україні і отримує фінансування від ЄС, а також будь-якої третьої сторони, залученої до використання коштів ЄС, котра проживає або створена в Україні.

Виїзні перевірки та інспекції готуються і проводяться Єврокомісією у тісній співпраці з компетентним органом України, уповноваженим Урядом.

Незалежно від застосування кримінального законодавства України, Єврокомісія може накладати адміністративні заходи та санкції на юридичних або фізичних осіб України, які беруть участь у реалізації Програми або діяльності відповідно до законодавства ЄС.

Рішення, ухвалені Єврокомісією про накладення штрафів на юридичних або фізичних осіб, які не представляють державу у зв’язку з будь-якими вимогами, пов’язаними з програмою ЄС щодо боротьби з шахрайством, підлягають примусовому виконанню в Україні.

Єврокомісія має право повідомляти про рішення, які підлягають виконанню, безпосередньо фізичним та юридичним особам, які проживають чи створені в Україні.

Якщо фізична чи юридична особа чи третя особа чинять опір проведенню перевірки чи інспекції, державні органи України повинні допомогти у їх проведенні, у тому числі, шляхом вжиття заходів з метою збереження доказів.

При цьому приєднання та подальша участь України у Програмі передбачає необхідність сплати Україною фінансового внеску до зазначеної програми ЄС та фінансовою участю у покритті пов’язаних із нею витрат на управління, реалізацію та операційних витрат (стаття 3 Угоди).

Фінансовий внесок складається із суми операційного внеску та внеску за участь. Він буде мати форму щорічного платежу не пізніше травня. Операційний внесок здійснюється на основі базового внеску, який визначається як співвідношення ВВП України в ринкових цінах до ВВП ЄС у ринкових цінах. ВВП визначається спецслужбами Єврокомісії на основі статистичних даних.

Також визначено, що будь-яка затримка зі сплатою фінансового внеску є підставою для сплати Україною відсотків за простроченою заборгованістю з дати настання строку платежу.

Однак, з урахуванням триваючої збройної агресії Угода містить Протокол про зупинення Україною сплати фінансового внеску до бюджету ЄС.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор». Це передбачає інша, ратифікована 6 червня парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Нижче наводимо текст Угоди.

Автор: Наталя Мамченко

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