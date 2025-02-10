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Місцевий суд встановив факт батьківства загиблого військовослужбовця, а його мати оскаржила рішення — що вирішила апеляція

20:37, 10 лютого 2025
Позивачка вважала необ’єктивним висновок судово-генетичної експертизи, оскільки дослідження проводилися без матеріалів судової справи.
Місцевий суд встановив факт батьківства загиблого військовослужбовця, а його мати оскаржила рішення — що вирішила апеляція
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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін рішення місцевого суду про встановлення факту батьківства військовослужбовця, котрий загинув на війні. Апеляційну скаргу його матері ХАС відхилив.

За матеріалами справи № 670/1/24, до суду з позовом в інтересах малолітнього сина звернулася співмешканка загиблого.

Жінка пояснила, що вони з чоловіком проживали однією сім’єю та вели спільне господарство з 2012 року. У 2013-му у них народилася дитина. Та оскільки шлюб між ними не був зареєстрований, запис про батька в Книзі реєстрації народжень було внесено за вказівкою матері (ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України). Чоловік виховував сина від народження, піклувався про нього. Визнавали онука і його батьки.

Після початку повномасштабного вторгнення рф чоловіка мобілізували. Під час служби у ЗСУ він спілкувався з ними телефоном, матеріально підтримував до своєї загибелі у 2023 році.

Для захисту майнових і немайнових прав та інтересів сина після смерті батька позивачка просила суд встановити факт батьківства загиблого та внести зміни в актовий запис про народження дитини. 

Віньковецький районний суд Хмельницької області задовольнив позов: встановив факт, що чоловік, котрий загинув у селі Вільшана Куп’янського району Харківської області, є батьком сина позивачки. Також постановив внести відповідні зміни до актового запису про його народження.

Рішення місцевого суду оскаржила мати загиблого військовослужбовця. Серед іншого вказала, що вважає необ’єктивним висновок судово-генетичної експертизи, оскільки дослідження проводилися без матеріалів судової справи.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції надав належну оцінку усім доказам у та дійшов обґрунтованого висновку, що військовослужбовець, котрий загинув на війні, є батьком сина позивачки.

Оцінюючи доводи апелянтки про те, що однозначної відповіді на запитання чи є її син батьком висновок експертизи не містить, колегія суддів зазначила, що на підставі об`єктивних даних експертиза встановила біологічну спорідненість між чоловіком і дитиною, ймовірність якої складає 99,99%. При цьому доказів на спростування цього апелянтка не надала.

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