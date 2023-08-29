Ховався напівголий в ніші для запасного колеса – в ДПСУ опублікували нове відео з подробицями

Чоловіка виявили в авто його цивільної дружини-іноземки.

Як ми раніше розповідали, на кордоні України з Угорщиною прикордонників при огляді одного з автомобілів чекав справжній «сюрприз» - в ніші для запасного колеса у багажнику авто знаходився напівголий чоловік.

«Перевозила українця його цивільна вагітна дружина-іноземка. Одним правопорушенням парочка не обмежилася, тому ще й влаштувала скандал. Вгамовувати їх довелося співробітникам поліції. На рішення правоохоронців евакуювати «BMW» жінка реагувала різнобічно – то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать», - зазначають у Державній прикордонній службу.

У ДПСУ опублікували нове відео із подробицями:

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