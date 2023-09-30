В автобусі, який прямував в Бухарест, виявили майже 17 тисяч пачок захованих сигарет, фото

В салоні спрацювала бельгійська вівчарка прикордонників, яка натренована на пошук сигарет.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

В поромному пункті пропуску прикордонники Ізмаїльського загону виявили приховані від контролю цигарки.

Як розповіли у Держприкордонслужбі, в ході огляду рейсового автобуса «Neoplan», що прямував до Румунії під керуванням українця, в салоні спрацювала бельгійська вівчарка прикордонників, яка натренована на пошук сигарет.

В результаті спільного з митниками огляду було виявлено майже 17 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку, прихованих у вентиляційних шахтах, стелі багажного відділення, спальному приміщенні водія, під підлогою першого поверху та в моторному відсіку.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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