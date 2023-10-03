Гнучкий обмінний курс: у НБУ пояснили свій крок та що робитимуть з спекулянтами

У Нацбанку відповіли на важливі питання щодо курсової політики.

Як писала «Судово-юридична газета», із 3 жовтня Національний банк України впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки.

У Національному банку пояснили, чим керована гнучкість курсу відрізняється від вільного плавання, яке було до 24.02.2022. Про це розповіли на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний та його заступники Сергій Ніколайчук і Юрій Гелетій.

Отже:

Керована гнучкість курсу VS плаваючий курс. Чому НБУ обрав гнучкість?

НБУ усвідомлює, що на валютному ринку постійно є значний чистий попит на валюту через наслідки війни для української економіки. Тому про відпускання курсу у вільне плавання навіть не йшлося, адже це призвело б до постійного послаблення гривні.

Натомість за керованої гнучкості курсу НБУ покриватиме цю структурну компоненту чистого попиту на валюту і в такий спосіб забезпечить можливість курсу рухатися як в один, так і в інший бік. До того ж будь-які коливання курсу суттєво обмежуватимуться.

«Перед ухваленням цього рішення НБУ провів ґрунтовні опрацювання та консультації, вивчив міжнародний досвід. Параметри нашої присутності на валютному ринку глибоко пропрацьовано в деталях. Мета і пріоритет – зберегти курсову стійкість як одну із важливих компонентів цінової стабільності», – сказав Андрій Пишний.

Він також додав, що контрольований перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки макрофінансовій стабільності. Її вдалося досягти з огляду на зусилля українського бізнесу, правильне врядування та підтримку з боку міжнародних партнерів.

Які валютні обмеження може пом'якшити НБУ?

НБУ працюватиме над завершенням реалізації першого етапу пом'якшення обмежень, який, зокрема, передбачає сприяння новим інвестиціям та мінімізацію різниці між готівковим та офіційним курсом.

«Далі ми будемо аналізувати ситуацію на ринку, а нашим безумовним пріоритетом буде перехід до реалізації другого етапу лібералізації. Ми активно комунікуємо з бізнесом та розуміємо його потреби. Ми також розуміємо потреби держави в частині відновлення економіки та залучення інвестицій», – сказав Юрій Гелетій.

Чи буде посилено нагляд за фінансовими установами, щоб уникнути спекуляцій на ринку?

«Ми провели багато щирих і конструктивних розмов з ринком, з усіма його сегментами. Наразі я оптимістично налаштований щодо того, як ринок сприйме наше рішення. І я бачу дуже відповідальне ставлення в колег з банківського сектору, а також небанківських установ.

Якщо будуть виявлені випадки неринкової чи маніпулятивної поведінки, порушення наглядових вимог чи фінансового моніторингу, Національний банк застосовуватиме необхідні заходи впливу і діятиме відповідно до ситуації», – зазначив Андрій Пишний.

Також повідомлялося, навіщо потрібен гнучкий обмінний курс і що зміниться для населення.

Додамо, Нацбанк готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого обмінного курсу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.