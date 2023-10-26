Двох жительок Херсонщини взяли під варту за підозрою у колаборації

Викрито ще двох жительок Херсонщини на організації псевдореферендуму.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

На Херсонщині викрито двох місцевих жительок, яким була пред'явлена підозра у колабораційній діяльності. Крім того, їм було обрано запобіжний захід – тримання під вартою, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За слідчими даними, одна з підозрюваних в серпні 2022 року погодилась взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території тимчасово окупованого села Комишани в Херсонській області з питання приєднання до російської федерації. Для цього вона зайняла посаду «секретаря ДВК» і виконувала різні обов'язки, включаючи організацію та нагляд за роботою членів «комісії», створення списків виборців, ведення обліку та видачу бюлетенів, а також розміщення агітаційних матеріалів та організацію роботи виборчої дільниці в місцевій школі.

Друга підозрювана виступала у ролі «члена ДВК» і обходила домівки місцевих мешканців села Миколаївка в Бериславському районі області, носячи скриньку для голосування. Вона намагалася долучити голоси за включення Херсонщини до складу російської федерації.

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