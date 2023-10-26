Двух жительниц Херсонщины взяли под стражу по подозрению в коллаборации

Разоблачены еще две жительницы Херсонщины на организации псевдореферендума.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

На Херсонщине разоблачили двух местных жительниц, которым было предъявлено подозрение в коллаборационистской деятельности. Кроме того, им была избрана мера пресечения - содержание под стражей, - сообщает Офис Генерального прокурора.

По следственным данным, одна из подозреваемых в августе 2022 года согласилась принять участие в организации и проведении незаконного референдума на территории временно оккупированного села Камышаны в Херсонской области по вопросу присоединения к российской федерации. Для этого она заняла должность «секретаря УИК» и выполняла различные обязанности, включая организацию и надзор за работой членов "комиссии", создание списков избирателей, ведение учета и выдачу бюллетеней, а также размещение агитационных материалов и организацию работы избирательного участка в местной школе.

Вторая подозреваемая выступала в роли «члена УИК» и обходила дома местных жителей села Николаевка в Бериславском районе области, нося урну для голосования. Она пыталась приобщить голоса за включение Херсонщины в состав российской федерации.

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