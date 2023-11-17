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  2. / Суд інфо

Денис Маслов повідомив, як ВККС очищатиме судову систему

07:35, 17 листопада 2023
Якщо суддя відповідає критеріям, то продовжує працювати на посаді, а якщо є негативний висновок ВККС хоча б за одним із пунктів, то вноситься подання про звільнення, — Денис Маслов.
Денис Маслов повідомив, як ВККС очищатиме судову систему
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Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов нагадав, що Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) поновила оцінювання суддів на відповідність обійманим посадам, передає офіційний сайт парламенту.

За його словами, в Україні майже дві тисячі суддів мають завершити процедуру кваліфікаційного оцінювання. Їх перевірка — це один із важливих кроків у напрямі очищення судової системи.

 «Без верховенства права наш вступ до Євросоюзу неможливий, адже це одна з основних умов. ВККС поновила свою роботу й перевіряє дві основні речі: доброчесність чинних суддів та їхню професійність. Якщо суддя відповідає цим критеріям, то продовжує працювати на посаді, а якщо є негативний висновок ВККС хоча б за одним із цих пунктів, то вноситься подання про звільнення. У такий спосіб буде очищена суддівська система», — зазначив парламентарій.

Він нагадав, що також в Україні завершилося формування Дорадчої групи експертів для подальшого обрання кандидатів до складу Конституційного Суду України. Група вже провела перше засідання й затвердила деякі внутрішні документи. 

«Процедура добору суддів до КСУ у нас максимально прозора. Аналогів за відкритістю, прозорістю та залученістю міжнародних партнерів немає у жодній країні світу. До складу нашої Дорадчої групи входять троє представників міжнародних організацій і троє наших національних представників. Усі вони максимально незалежні, на них не може ніхто вплинути. Саме ці експерти добиратимуть кандидатів на посади суддів КСУ, які будуть політично незалежними, матимуть високий фаховий рівень і до яких немає питань щодо доброчесності», — наголосив народний депутат.

За його словами, такий підхід гарантує, що Конституційний Суд України керуватиметься винятково питаннями верховенства права й інтересами українського народу.

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