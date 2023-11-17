Денис Маслов сообщил, как ВККС будет очищать судебную систему

Если судья отвечает критериям, то продолжает работать в должности, а если есть негативное заключение ВККС хотя бы по одному из пунктов, то вносится представление об увольнении, - Денис Маслов.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов напомнил, что Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) возобновила оценку судей на соответствие занимаемым должностям, передает официальный сайт парламента.

По его словам, в Украине почти две тысячи судей должны завершить процедуру квалификационной оценки. Их проверка – это один из важных шагов в направлении очищения судебной системы.

«Без верховенства права наше вступление в Евросоюз невозможно, ведь это одно из основных условий. ВККС возобновила свою работу и проверяет две основные вещи: доброчестность действующих судей и их профессионализм. Если судья отвечает этим критериям, то продолжает работать в должности, а если есть негативное заключение ВККС хотя бы по одному из этих пунктов, то вносится представление об увольнении. Таким образом, будет очищена судейская система», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что также в Украине завершилось формирование Совещательной группы экспертов для дальнейшего избрания кандидатов в состав Конституционного Суда Украины. Группа провела первое заседание и утвердила некоторые внутренние документы.

«Процедура отбора судей в КСУ у нас максимально прозрачная. Аналогов по открытости, прозрачности и привлечению международных партнеров нет ни в одной стране мира. В состав нашей Совещательной группы входят трое представителей международных организаций и трое наших национальных представителей. Все они максимально независимы, на них никто не может повлиять. Именно эти эксперты будут добирать кандидатов на должности судей КСУ, которые будут политически независимыми, будут иметь высокий профессиональный уровень и к которым нет вопросов добропорядочности», — отметил народный депутат.

По его словам, такой подход гарантирует, что Конституционный суд Украины будет руководствоваться исключительно вопросами верховенства права и интересами украинского народа.

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