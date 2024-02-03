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Чи має чоловік пред’явити окрему позовну вимогу про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу в разі поділу майна із жінкою, - позиція Верховного Суду

Чоловік довірив жінці право на розпорядження банківськими рахунками, вона придбала квартири, - Верховний Суд переглянув рішення апеляційного суду, який відмовив чоловіку у позові, бо він, бажаючи розділити майно, не звертався з окремою вимогою про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу.

Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

У Раді пропонують зобов’язати нотаріусів і державних реєстраторів надавати більше інформації на адвокатський запит

У парламенті зареєстрували законопроект щодо отримання даних на адвокатський запит від нотаріусів і державних реєстраторів.

Потерпіла у ДТП особа зможе звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований

Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким буде запроваджене пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований.

  1. В Україні

На Київщині працівники ТЦК побили водія на очах у поліції, відео

17:13, 3 лютого 2024
У Броварському районі працівники ТЦК викинули чоловіка з машини та побили.
На Київщині працівники ТЦК побили водія на очах у поліції, відео
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В селі Рудницьке Броварського району 30 січня працівники ТЦК (транспортно-контрольний комлекс) змусили чоловіка вийти зі свого автомобіля та жорстоко побили його. Про це вже вдруге повідомила у своєму Facebook Вероніка Кольцова, донька потерпілого.

За її словами, під час інциденту її батька вивели з авто, обірвали землі та наносили удари. Матір дівчини також було примусили покинути кабіну вантажівки, погрожуючи вогнепальною зброєю.

Вероніка наголосила, що працівники поліції, які прибули на місце, залишалися бездіяльними, і вказала на простеження «пасивного спостереження» з їхнього боку. Зазначила, що інші представники ТЦК також присутні були свідками і не здійснювали жодних дій, навіть при тому, що на очах вони «ледве не вбивали людей».

Справа про цей інцидент вже розслідується, і відомо, що зловмисникам загрожує відповідальність за фізичні напади та викрадення майна.

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