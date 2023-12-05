Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

Правительство предлагает, чтобы Налоговая служба сообщала НАБУ об обстоятельствах, свидетельствующих о предоставлении взяток бизнесом.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

Посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей, а также аннулировать результаты конкурсов на должности судей

Под угрозой может оказаться отбор 2017 года на должности судей.

Кабмин увеличил нормативную стоимость одного эксперточаса со 143 до 378 грн

Увеличивается стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.

  1. В мире
  2. / В Украине

Зеленский выступит перед сенаторами США в преддверии голосования за дальнейшую помощь Украине, — СМИ

08:20, 5 декабря 2023
Голосование должно состояться 6 декабря.
Зеленский выступит перед сенаторами США в преддверии голосования за дальнейшую помощь Украине, — СМИ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Во вторник, 5 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам из-за защищенной видеоконференции. Об этом заявил лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, передает The Hill.

Разговор состоится на секретном брифинге.

Голосование должно состояться 6 декабря.

По словам Шумера, Зеленский должен проинформировать сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимость дополнительной военной помощи. Разговор Президента и сенаторов состоится за день до того, как в Сенате планируется голосовать за выделение пакета 61 миллиарда долларов для Украины.

«Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли непосредственно от него услышать, что именно поставлено на карту в этом голосовании. Я прошу, чтобы все сенаторы присутствовали на этом важном брифинге», – сказал он.

Напомним, что Президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, но без помощи Украины и Израиля.

Добавим, что Сенат США будет рассматривать помощь Украине после Дня благодарения.

Также в США надеются одобрить дополнительную помощь Украине и Израилю к Рождеству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області