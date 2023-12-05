Зеленский выступит перед сенаторами США в преддверии голосования за дальнейшую помощь Украине, — СМИ

Голосование должно состояться 6 декабря.

Во вторник, 5 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам из-за защищенной видеоконференции. Об этом заявил лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, передает The Hill.

Разговор состоится на секретном брифинге.

Голосование должно состояться 6 декабря.

По словам Шумера, Зеленский должен проинформировать сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимость дополнительной военной помощи. Разговор Президента и сенаторов состоится за день до того, как в Сенате планируется голосовать за выделение пакета 61 миллиарда долларов для Украины.

«Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли непосредственно от него услышать, что именно поставлено на карту в этом голосовании. Я прошу, чтобы все сенаторы присутствовали на этом важном брифинге», – сказал он.

Напомним, что Президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, но без помощи Украины и Израиля.

Добавим, что Сенат США будет рассматривать помощь Украине после Дня благодарения.

Также в США надеются одобрить дополнительную помощь Украине и Израилю к Рождеству.

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