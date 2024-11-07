Байден впервые обратился к американцам после поражения Гаррис – обещает Трампу мирную передачу власти

Президент США отметил необходимость мирной передачи власти будущей администрации Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден обратился к американцам впервые после поражения Камалы Гаррис и заверил в мирной передаче власти Дональду Трампу.

В своем обращении 7 ноября Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты являются демократией, где воля народа всегда одерживает верх. В то же время, он поддержал кандидатку от Демократической партии Камалу Гаррис и отметил, что она вела «вдохновенную кампанию» и «полностью вложилась» в нее.

Отдельно действующий президент подчеркнул необходимость для всех американцев принять результаты выборов, вне зависимости от того, победил ли их кандидат.

«Как я не раз говорил: нельзя любить страну, только когда выиграешь; нельзя любить ближнего своего, только когда ты с ним соглашаешься. Надеюсь, независимо от того, за кого отдали голос, мы можем это сделать: видеть друг в друге не врагов, а сограждан, снизить градус напряжения», – призвал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Байден провел разговор с Дональдом Трампом и поздравил его с победой на выборах президента.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США.

Добавим, у Дональда Трампа есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду ко дню инаугурации 20 января.

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