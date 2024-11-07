Байден вперше звернувся до американців після поразки Гарріс — обіцяє Трампу мирну передачу влади

Президент США підкреслив на необхідності мирної передачі влади майбутній адміністрації Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден звернувся до американців уперше після поразки Камали Гарріс та запевнив у мирній передачі влади Дональду Трампу.

У своєму зверненні 7 листопада Байден підкреслив, що Сполучені Штати є демократією, де воля народу завжди бере гору. Водночас він підтримав кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс і зазначив, що вона вела «натхненну кампанію» та «повністю вклалась» у неї.

Окремо чинний президент наголосив на необхідності для всіх американців прийняти результати виборів, незалежно від того, чи переміг їхній кандидат.

«Як я не раз казав: не можна любити країну, тільки коли виграєш; не можна любити ближнього свого, тільки коли ти з ним погоджуєшся. Сподіваюсь, незалежно від того, за кого віддали голос, ми можемо це зробити: бачити одне в одному не ворогів, а співгромадян, знизити градус напруги», – закликав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Байден провів розмову з Дональдом Трампом та привітав його з перемогою на виборах президента.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США.

Додамо, у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.