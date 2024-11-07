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Байден вперше звернувся до американців після поразки Гарріс — обіцяє Трампу мирну передачу влади

19:05, 7 листопада 2024
Президент США підкреслив на необхідності мирної передачі влади майбутній адміністрації Дональда Трампа.
Байден вперше звернувся до американців після поразки Гарріс — обіцяє Трампу мирну передачу влади
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Президент США Джо Байден звернувся до американців уперше після поразки Камали Гарріс та запевнив у мирній передачі влади Дональду Трампу.

У своєму зверненні 7 листопада Байден підкреслив, що Сполучені Штати є демократією, де воля народу завжди бере гору. Водночас він підтримав кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс і зазначив, що вона вела «натхненну кампанію» та «повністю вклалась» у неї.

Окремо чинний президент наголосив на необхідності для всіх американців прийняти результати виборів, незалежно від того, чи переміг їхній кандидат.

«Як я не раз казав: не можна любити країну, тільки коли виграєш; не можна любити ближнього свого, тільки коли ти з ним погоджуєшся. Сподіваюсь, незалежно від того, за кого віддали голос, ми можемо це зробити: бачити одне в одному не ворогів, а співгромадян, знизити градус напруги», – закликав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Байден провів розмову з Дональдом Трампом та привітав його з перемогою на виборах президента.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США

Додамо, у Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня.

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США президент вибори Дональд Трамп Джо Байден Камала Гарріс

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