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Авиакатастрофа в Южной Корее – в стране проведут проверку всей системы авиаперевозок

08:30, 30 декабря 2024
После крушения самолета, в котором погибли 179 человек, проведут проверку всей системы авиаперевозок страны.
Авиакатастрофа в Южной Корее – в стране проведут проверку всей системы авиаперевозок
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Как известно, в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Он прибыл из столицы Таиланда – Бангкока – со 181 человеком на борту. Позже обнаружили тела всех 179 жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан.

После авиакатастрофы будет проведена проверка всей системы авиаперевозок страны. Об этом сообщает Reuters.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок распорядился провести экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок страны, в то время, когда следователи работают над идентификацией жертв и выяснением причин самой смертоносной авиакатастрофы в стране.

Самолет авиакомпании Jeju Air потерпел крушение на западе Южной Кореи. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего взорвался.

В настоящее время главным приоритетом является идентификация жертв, поддержка их семей и лечение двух пострадавших, заявил Чхве Сан Мокк на совещании по ликвидации последствий катастрофы.

«Еще до того как будут обнародованы окончательные результаты, мы просим чиновников прозрачно раскрыть процесс расследования аварии и оперативно проинформировать семьи погибших.

Как только будут проведены работы по ликвидации последствий аварии, Министерство транспорта должно провести экстренную проверку безопасности всей системы эксплуатации самолетов, чтобы предотвратить повторение авиакатастроф», — заявил Чхве Сан Мок.

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Южная Корея

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