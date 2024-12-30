Авіакатастрофа у Південній Кореї — у країні проведуть перевірку всієї системи авіаперевезень

Після катастрофи літака, в якій загинули 179 людей, проведуть перевірку всієї системи авіаперевезень країни.

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Як відомо, у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту. Згодом виявили тіла всіх 179 жертв авіакатастрофи в аеропорту Муан.

Після авіакатастрофи проведуть перевірку всієї системи авіаперевезень країни. Про це повідомляє Reuters.

Виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чхве Сан Мок розпорядився провести екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни, в той час, коли слідчі працюють над ідентифікацією жертв і з'ясуванням причин найсмертоноснішої авіакатастрофи в країні.

Літак авіакомпанії Jeju Air зазнав аварії на заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого вибухнув.

Наразі головним пріоритетом є ідентифікація жертв, підтримка їхніх родин та лікування двох постраждалих, заявив Чхве Сан Мок на нараді з ліквідації наслідків катастрофи.

«Ще до того, як будуть оприлюднені остаточні результати, ми просимо чиновників прозоро розкрити процес розслідування аварії та оперативно поінформувати сім'ї загиблих.

Як тільки будуть проведені роботи з ліквідації наслідків аварії, Міністерство транспорту має провести екстрену перевірку безпеки всієї системи експлуатації літаків, щоб запобігти повторенню авіакатастроф», — заявив Чхве Сан Мок.

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