Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об «жестких мерах» в ответ на пошлины США

ЕС ответит жесткими и соразмерными мерами на пошлины США, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны.

В ЕС отреагировали на ввод пошлин со стороны США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС сожалеет о таком решении Вашингтона и намерен ответить жесткими мерами.

«Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы. Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры», — написала она в соцсети Х.

Напомним, Европейский Союз собирается нанести удар по Кремниевой долине в случае введения пошлин против ЕС.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.

В ответ Канада ввела 25% пошлины на импорт широкого перечня американских товаров.

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