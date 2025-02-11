Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про «жорсткі заходи» у відповідь на мита США

ЄС відповість жорсткими та пропорційними заходами на мита США, — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Фото: AP Photo / Omar Havana

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Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

У ЄС відреагували на введення мит з боку США. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила жаль через рішення США запровадити мита та сказала про намір відповісти жорсткими заходами.

«Я глибоко шкодую про рішення США запровадити мита на експорт сталі та алюмінію з Європи. Необґрунтовані мита щодо ЄС не залишаться без відповіді — вони викличуть жорсткі та пропорційні заходи у відповідь», — написала вона в соцмережі Х.

Нагадаємо, ми писали, що Європейський Союз збирається завдати удару по Кремнієвій долині у разі виконання США погроз щодо запровадження мит проти ЄС.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

У відповідь Канада запровадила 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів.

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