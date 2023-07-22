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В Сумском апелляционном суде осталось четыре судьи

17:31, 22 июля 2023
ВККС планирует временно найти для апелляционного суда еще пять судей.
В Сумском апелляционном суде осталось четыре судьи
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Высший совет правосудия 20 июля 2023 года удовлетворил заявление об увольнении в отставку судьи Сумского апелляционного суда Елены Кононенко.

Это уже третья отставка судей Сумского апелляционного суда после возобновления деятельности Высшего совета правосудия в январе 2023 года.

Так, 16 февраля в отставку уволилась судья Сумского апелляционного суда Татьяна Левченко, а 6 июля было удовлетворено заявление об увольнении в отставку судьи Светланы Ткачук.

Таким образом, по имеющимся данным, в Сумском апелляционном суде остаются только четыре судьи – Владимир Рунов, Виктор Криворотенко, Ольга Собина и Юлия Филонова.

Отметим, что согласно штатному расписанию 2018 года, полный штат (модельная численность) судей Сумского апелляционного суда составляет 35 судей, а согласованная временная предельная численность судей, утвержденная ВСП в 2019 году, составляет 25 судей.

Вместе с тем, 19 июля Высшая квалификационная комиссия судей сообщила о намерении командировать в Сумской апелляционный суд 5 судей.

Впрочем, следует отметить, что предыдущая попытка ВСП найти судей для Сумского апелляционного суда потерпела неудачу.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее сообщала, что с начала 2023 года в отставку уволились 18 судей Киевского апелляционного суда и 7 судей Шестого апелляционного административного суда.

Автор Вячеслав Хрипун

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