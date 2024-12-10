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Желающих осуществлять правосудие в прифронтовых судах, практически нет – ВККС

12:05, 10 декабря 2024
В ВККС размышляют, как сделать суды, приближенные к районам боевых действий, привлекательными для судей и кандидатов на должности судей.
Желающих осуществлять правосудие в прифронтовых судах, практически нет – ВККС
Источник фото - ВККС
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В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, что заполнение вакансий в судах, расположенных на территориях, приближенных к боевым действиям, является проблемой.

Об этом во время XIII Судебного форума 6 декабря рассказал председатель ВККС Андрей Пасечник.

«У нас много судов с большой нагрузкой в ​​прифронтовых регионах. К сожалению, желающих отправиться в эти регионы для осуществления правосудия, почти нет. Судьи понимают, какая там ситуация и не хотят переезжать в эти регионы», – отметил глава ВККС.

Андрей Пасечник добавил, что аналогичная ситуация была и с конкурсом на должности судей местных судов 2023 года, в котором участвовали участники отбора на должности судей 2017 года.

«В более чем 50 судов, расположенных в прифронтовых регионах, вообще не нашлось желающих осуществлять правосудие», - отметил председатель Комиссии.

Андрей Пасичник рассказал, что новый отбор на должности судей местных судов, который Комиссия объявит уже на днях, столкнется со схожей проблемой.

«У нас снова возникнет эта же проблема, потому что желающих работать в прифронтовых судах, скорее всего, много не будет. Следовательно, нужны какие-то меры для поощрения судей, чтобы они ехали работать в прифронтовые суды. Возможно, нужны дополнительные материальные инструменты. Иначе в этих областях постепенно закончатся судьи», – сообщил Андрей Пасечник.

Напомним, что как рассказывала «Судебно-юридическая газета», ВККС 11 декабря планирует объявить новый отбор на 1 463 вакантных должности судей местных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд судья ВККС

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