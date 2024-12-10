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Бажаючих здійснювати правосуддя у прифронтових судах практично немає – ВККС

12:05, 10 грудня 2024
У ВККС розмірковують, як зробити суди, наближені до районів бойових дій, привабливими для суддів та кандидатів на посади суддів.
Бажаючих здійснювати правосуддя у прифронтових судах практично немає – ВККС
Джерело фото - ВККС
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У Вищій кваліфікаційний комісії суддів повідомили, що заповнення вакансій у судах, які розташовані на територіях, наближених до бойових дій, є проблемою.

Про це під час XIII Судового форуму 6 грудня розповів голова ВККС Андрій Пасічник.

«У нас багато судів з великим навантаженням у прифронтових регіонах. На жаль, бажаючих відрядитися у ці регіони для здійснення правосуддя майже немає. Судді розуміють, яка там ситуація та не хочуть переїжджати в ці регіони», - зазначив голова ВККС.

Андрій Пасічник додав, що аналогічна ситуація була і з конкурсом на посади суддів місцевих судів 2023 року, в якому брали участь учасники добору на посади суддів 2017 року.

«В більше ніж 50 судів, розташованих у прифронтових регіонах, взагалі не знайшлося бажаючих здійснювати там правосуддя», - зазначив голова Комісії.

Андрій Пасічник розповів, що новий добір на посади суддів місцевих судів, який Комісія оголосить вже днями, зіткнеться з аналогічною проблемою.

«У нас знову виникне ця ж проблема, тому що бажаючих працювати в прифронтових судах скоріше за все багато не буде. Відтак потрібні якійсь заходи для заохочення суддів, щоб вони їхали працювати в прифронтові суди. Можливо потрібні додаткові матеріальні інструменти. Інакше в цих областях поступово закінчаться судді», - повідомив Андрій Пасічник.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», ВККС 11 грудня планує оголосити новий добір на 1 463 вакантних посади суддів місцевих судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ВККС

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