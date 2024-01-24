В ВСП поступило 9 заявлений о переводе от судей Высших специализированных судов

В то же время 16 заявлений от судей Высших специализированных судов поступило об увольнении в отставку.

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В Высший совет правосудия продолжают поступать заявления о переводе судей Высших специализированных судов.

Так, в ВСП сообщили, что по состоянию на 24 января поступило 25 заявлений от судей Высшего административного суда Украины, Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, по которым:

о переводе в апелляционные суды, соответствующие специализации такого судьи – 9,

об увольнении в отставку – 16.

Как мы писали, ВСП перевел в Киевский апелляционный суд двух судей из Высшего специализированного суда.

Напомним, что в Высшем совете правосудия призывали судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины подавать заявления на перевод – что известно.

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