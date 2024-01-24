До ВРП надійшло 9 заяв про переведення від суддів Вищих спеціалізованих судів

Водночас 16 заяв від суддів Вищих спеціалізованих судів надійшло про звільнення у відставку.

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До Вищої ради правосуддя продовжують надходити заяви про переведення суддів Вищих спеціалізованих судів.

Так, у ВРП повідомили, що станом на 24 січня надійшло 25 заяв від суддів Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, з яких:

про переведення до апеляційних судів, що відповідають спеціалізації такого судді – 9,

про звільнення у відставку – 16.

Як ми писали, ВРП перевела у Київський апеляційний суд двох суддів з Вищого спеціалізованого суду.

Нагадаємо, що у Вищій раді правосуддя закликали суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України подавати заяви на переведення – що відомо.

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